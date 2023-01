Martín Correa: "El gobierno remata los fondos jubilatorios para recomprar deuda"

El precandidato a gobernador finalizó: “En diciembre de 2022 la deuda pública trepó U$S 11.846 millones, alcanzando los U$S 396.539 millones, una cifra récord. Desde que asumió el Frente de Todos, dicha hipoteca creció en U$S 83.240 millones y el acuerdo con el FMI ha acelerado los ritmos de endeudamiento. Es necesario repudiar la deuda fraudulenta y destinar el ahorro nacional al desarrollo del país y a la satisfacción de las necesidades sociales, con esta deuda impagable este país esta condenado a la pobreza”.