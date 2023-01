Cartas de lectores II: El Cadillal

El lunes 16 leí en LA GACETA una noticia que habla sobre “Una hipótesis de una rotura en El Cadillal”. Sé que, actualmente, se está tratando a nivel provincial el taponamiento de una grieta que habría aparecido en la presa 3 del embalse, la que debería ser reparada por una empresa que -no tenía conocimiento de su existencia- estaría “manejando” el dique, y que se declara sin recursos económicos para solucionar el problema, por lo que el Estado deberá hacerse cargo de los gastos. Además, en ese artículo, se vuelca a la sociedad una preocupación sobre la supuesta probabilidad de un colapso que inquieta a los pobladores de las zonas que menciona en riesgo. Y que en la Provincia tendrían ya diseñadas las acciones a seguir, lo que hace que la gente más crea en ese posible colapso. En mi condición de profesional, me desempeñé durante casi tres años en el mantenimiento del dique El Cadillal, cuando todavía estaba bajo control de la Dirección Provincial del Agua, como debería ser, sin intermediarios, y puedo asegurar que ese colapso no ocurrirá jamás. La presa principal era una preocupación muy particular mía, en cuanto a su permeabilidad, y descubrí que el cierre es perfecto, mejor que el esperado. No preparen entonces ningunos planes de emergencia para lo que no sucederá, y quédese la población tucumana tranquila. En El Cadillal existe, sí, otro problema que es preocupante, y todavía existe gente idónea, que se desempeñó en su construcción y que son capaces de aportar su conocimiento para alargar, por algunos años más, la vida útil del dique.