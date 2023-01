Caso Báez Sosa: la fuerte pelea que derivó división entre los imputados por romper el “pacto de silencio”

"Andate a la c... de tu madre vos y tu abogado de m...", fue lo que le recriminó en medio de una pelea uno de los hermanos Pertossi a Máximo Thomsen. Thomsen es el acusado más complicado y podría recibir condena a prisión perpetua, los Pertossi querrían despegarse y aclarar que ellos no tuvieron la misma participación en el crimen y de esta manera no recibir la máxima pena de prisión.