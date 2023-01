En el rostro de Báez Sosa quedó impresa la huella de una zapatilla

Contó que, junto a su equipo, realizó un reconocimiento a algunos de los imputados y que presentaban marcas compatibles con haber golpeado. Explicó que durante un shock neurogénico, como el que sufrió Fernando, el cerebro sufre un daño importante. “Deja de funcionar, por irrigación, por vascularización, por sangrado; entonces no tiene los nutrientes suficientes para continuar con la vida. Para tener un traumatismo cerrado de cráneo y con esas lesiones dentro de este, sin que haya fractura, deberían ser golpes muy fuertes”, subrayó. Consideró que Fernando padeció un traumatismo tipo knock out, y luego no tuvo chances de defenderse. “Creo que fue lo que pasó; algunas heridas pueden ser post mortem”, remarcó.