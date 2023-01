Desde el municipio de la capital, Carlos Arnedo responsabilizó al Gobierno por la falta de agua en Tucumán

El clientelismo político

Arnedo sostuvo que "tenemos una provincia con todas las condiciones para volver a ser la capital del norte. Pero en los últimos 25 años todos los recursos e impuestos de los tucumanos se utilizan para 'hacer caja' y clientelismo. Hace 25 años que vienen gobernando los mismos. En este último tiempo no conocemos una provincia gobernada por otro signo político que no sea el Kirchnerismo/peronismo. Mientras en provincias como Jujuy tienen un presente muy distinto al nuestro y un futuro prometedor, acá seguimos con los mismos gobernantes y los mismos problemas. Acá el presupuesto se distribuye a través de aportes no reintegrables y por 'conveniencia política', no por que haya un verdadero plan de obras de infraestructura para sacar a Tucumán de la postración en la que está", aseguró.