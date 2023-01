¿Por qué Tévez no felicitó a Messi tras la victoria en el Mundial de Qatar?

El ex futbolista de Boca, Carlos Tévez, confesó que no se comunicó con Lionel Messi, capitán de la Selección campeona en el Mundial de Qatar 2022, para felicitarlo y argumentó que no quiso molestarlo. El “Apache” jugó 76 partidos en la selección nacional y fue compañero de Messi, pero el ex jugador dijo que el fútbol ya no lo atrapa como antes.