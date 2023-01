SANTIAGO- Un día después de que se revelara un fuerte descenso del nivel de aprobación de su gobierno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un nuevo paquete de medidas económicas para hacer frente al impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias, que es actualmente “el principal desafío” al que se enfrenta el país. Entre los ejes centrales de este nuevo plan, Boric destacó el incremento del aporte familiar permanente, cuya cantidad se duplicará en 2023, pasando de 60.000 pesos chilenos (U$S 70,4) a 120.000 pesos (U$S 140,8) que irán directamente “al bolsillo de 1,4 millones de familias”. Además, el gobierno aprobará una transferencia directa para la compra de alimentos (llamado “Bolsillo Familiar Electrónico”) que supondrá una cantidad de 13.500 pesos chilenos mensuales (U$S 15,8) por hijo o por persona en situación de dependencia, durante un plazo de ocho meses.