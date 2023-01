La emotiva carta al "cielo" de un padre que perdió a su hijo dirigida a Fernando Báez Sosa

La carta del padre que se volvió viral

"Hola loco, como andas? Me supongo que bien porque no tocas el cielo con las manos, vivís en el. Che, que cagada lo que te pasó. Acá estamos hechos mierda, todo un país esta hecho mierda y yo con mis 64 años y con una sensibilidad avanzada por la edad, cada rato me acuerdo de vos y se me caen las lagrimas", comenzó el relato.