Lo que los adultos podrían pedirles a los Reyes Magos

Sería interesante que los adultos que tenemos la capacidad para luchar por una sociedad más justa, les escribiéramos a estos Magos de Oriente para expresarles nuestros deseos personales y colectivos, porque somos individuos que vivimos en una comunidad, no en soledad. Podríamos pedirles que nos ayuden a construir una mejor justicia, mayor tolerancia, diálogo, vocación de servicio, dignidad, humildad, conscientes de que nada de ello viene de la nada y solo se consigue con acciones concretas, con la participación ciudadana, que obligue a los gobernantes a que trabajen siempre por el bien común porque no son otra cosa que servidores públicos que por el hecho de estar circunstancialmente en una situación de poder no significa que deban tener privilegios. Si los Reyes Magos nos trajeran el regalo de la unión y de la acción para que hablemos menos y hagamos más por el crecimiento colectivo, podríamos transformar nuestra sociedad.