Cartas de lectores II: Dique Los Pizarro

He leído las declaraciones del ministro de Obras Públicas, con las que anuncia que se van a parchar filtraciones en el Cadillal. En Tucumán tenemos la Presa de Embalse Lateral Los Pizarro. Esta instalación hídrica no solo adolece de falta de limpieza, sino también hay otros riesgos (algunos ocultos) y aprovecho esta carta para exponerlos. Está ubicada en el piedemonte de la cumbre de Los Llanos, a unos 6 kilómetros de La Cocha. Se abastece de las aguas del río San Ignacio, mediante un canal de hormigón que funciona a cielo abierto. Fue construida con tierra compactada mecánicamente, posee un núcleo central de suelos cohesivos, filtro de arena y con taludes protegidos de la erosión hídrica. Fue construida y habilitada en la década del 70, y actualmente se encuentra en un deplorable estado de deterioro y abandono. Se observa : 1) Falta de mantenimiento de los canales 2) Igual situación tienen las torres con rejas, las compuertas y los elementos mecánicos y accesorios. 3) Erosión hídrica en varias partes del coronamiento. El riesgo más grave que tienen las presas de tierra es la filtración de agua, ya que pueden comprometer la integridad estructural de la instalación, por lo que se requiere especial atención, control y mantenimiento (lo peor que puede ocurrir es que la presa colapse de modo intempestivo). La presa es propiedad del Estado provincial, y tiene la obligación de asegurar que tenga un mínimo y razonable estado de conservación. Hay un riesgo con de consecuencias imprevisibles. Mediante Resolución 084-955-DP (19/03/19), la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dirección de Recursos Hídricos y a la Dirección Provincial del Agua arbitrar en forma conjunta los medios necesarios para mejorar la situación de la presa (por lo que sé, aún no hicieron nada). El embalse está dentro de la jurisdicción de la comuna de San Ignacio y Los Pizarro; y por lo tanto debe ser de interés de la delegada comunal. Además no se entiende como el Gobierno de la provincia pretende desarrollar el turismo, si un humedal como el de los Pizarro no es tenido en cuenta, ni está integrado con el turismo tucumano. Espero que el Ministerio de Obras Públicas actúe; es su obligación hacerlo.