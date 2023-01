Olivera, listo para un nuevo desafío en San Martín de Tucumán

A pesar de no haber sumado muchos minutos en la última temporada con el “Pirata”, Olivera llega con su mochila repleta de logros. El central santafesino de 35 años lleva las fechas y los escudos con los que ascendió tatuados en su pierna derecha: Quilmes (2012), Colón (2014), Talleres (2015 Nacional “B” y 2016 Primera) y el último con Belgrano. “Pasé por los dos grandes de Córdoba, y ahora vengo a otro. Siempre busco los desafíos y hoy me encuentra muy bien preparado de la cabeza”, aseguró el central. “En este último tiempo en Belgrano a veces tuve participación y a veces no. Tomé otra experiencia desde afuera. Si todos apoyamos por la causa se consiguen las cosas”, explicó sobre su paso por el equipo de Guillermo Farré.