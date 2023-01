Cartas de lectores VI: Anses y PAMI

Desde hace ya varios días mi objetivo es completar a través de “Mi Anses”, en el que estoy registrado con todo lo requerido, un trámite virtual. El 26/12, al no poder efectuar el trámite por mí mismo, requerí la colaboración de un experto, para lo que dedicamos más de cinco horas siguiendo la instrucciones indicadas y al no lograrlo elevé la siguiente consulta a la Anses: “Muchas gracias por su ayuda, en este momento estoy con mi yerno tratando de efectuar los trámites en forma virtual, y luego de iniciado el contacto, no me permite completarlo, las página aparecen en blanco sin contenido y no podemos avanzar lo intentamos varias veces, le adjunto 4 capturas de pantallas del proceso. ¿Ud. me puede ayudar de cómo continuar? Desde ya muchas gracias-Federico Yurcovich”. El 27/12 recibí la siguiente respuesta: “Buen día. Si no puede terminar el trámite virtual se recomienda intentarlo con distintos navegadores, se recomienda el Chrome. Si no pudiera terminarlo de manera online podrá solicitar un turno de manera online o a través de nuestro número gratuito 130 para realizar el trámite presencialmente.” Justamente lo que quería evitar de hacer, y ante la ineficiencia de lo normado por la Anses en su página oficial. Por lo que me vi obligado a solicitar un turno para hacer el trámite en forma presencial. Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia de ineficiencia? Por ello hago votos para que en 2023 los responsables se pongan las pilas para que los afiliados podamos realizar los trámites sin palos en la rueda. Estoy convencido de que ante todas las permanentes contradicciones de los burocráticos administradores del PAMI, y en este caso de Anses nunca podrán doblegarme en el ejercicio por la defensa de mis derechos, que son los de todos los jubilados. ¡Feliz 2023!