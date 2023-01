Thomas Gallo dejó atrás un 2022 "inolvidable"

El pilar surgido en Universitario no tardó en demostrar que esa conquista, más propia de un tres cuartos que, de una primera línea, no había sido un momento de brillantez sino apenas una muestra de su talento. Y en el mismo debut con Los Pumas, se dio el lujo de anotarle dos tries a Australia en el Rugby Championship, logro que repetiría en 2022, convirtiéndose así en el Puma que más tries le marcó a los Wallabies. “Fue un año muy lindo. Individualmente me sentí muy bien, jugando bastante con mi club y con Los Pumas. Siempre hay cosas para mejorar, pero estoy muy feliz de mi 2022”, resumió el tucumano en el sitio “A Pleno Rugby”.