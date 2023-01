Leonel Bucca: "Buscaba protagonismo y este proyecto me convenció"

En su horizonte habían aparecido varios clubes, incluso Belgrano que lo venía siguiendo desde hace poco más de un año. Sin embargo, cuando Alexis Ferrero lo llamó y le contó detalles del proyecto “santo”, casi que no tuvo que pensarlo más. “Lo charlé con mi novia, mi representante, mi familia y me decidí casi al instante. Venía buscando protagonismo y el proyecto de San Martín me convenció de inmediato”, dice dejando en claro que si bien el “Pirata” estaba en escena casi no fue opción. “Con Belgrano se venía charlando hace bastante tiempo, pero nunca hubo una oferta formal. Por eso cuando apareció San Martín y su proyecto, ni lo dudé. Quiero jugar, ser importante y tratar de conseguir los objetivos que nos planteemos como grupo”, agrega.