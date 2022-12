Patricia Bullrich arremetió contra Victoria Donda: "Hizo una gestión olvidable"

La referente de Juntos por el Cambio (JxC) consideró, además, que la dirigente kirchnerista fue en el organismo una “enemiga total de los derechos de todos aquellos que no pensaban como ellos”. “Si era homosexual pero era macrista, no se defendía. Si tenía un derecho violado como mujer por violencia de género pero estaba del lado amarillo, no se la defendía”, dijo.