Alberto Fernández volvió a criticiar a la Corte: "Perdió todo criterio de Justicia"

“Es todo una locura”, agregó. “Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de presupuesto que dice que no pague”, explicó el Presidente. “Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho”, manifestó, aludiendo a un refrán. “La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación, no está en la ley. No está en la discusión. El error conceptual enorme de la Corte es que dice que tiene que cobrar 2,95% en concepto de coparticipación, cuando no está incluida en la coparticipación. Es una transferencia lo que tiene”, precisó.