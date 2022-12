Cartas de lectores

¿Messi, nuevo prócer?

Se habló mucho , se vio mucho y se vio un fanatismo que no se veía hace muchos años, la "messimanía" y hasta donde una sociedad puede venerar a un futbolista que ya es un fenómeno en un país donde no tiene referentes de nada. ¿Hasta dónde llegará toda esta locura? Camisetas agotadas, tatuajes, murales y hasta calles donde cambiarán el nombre de próceres para colocar el nombre de Lionel Messi en La Pampa. En Mar del Plata se hará una estatua al portero Emiliano Martínez luego de sus repudiables actos racistas. "Jubilaron a Maradona", dicen algunos. Me pregunto, cuando tenga que hablarle a mi sobrino, qué le diría, ¿que Messi es más importante que el general José de San Martín? ¿que Messi fue el prócer de la Independencia argentina? ¿que Antonella ocupará el lugar de Remedios de Escalada? ¿Jorge Messi será Belgrano? Celia (su madre) será Guillermina Leston de Guzmán? Que cinco millones de fanáticos fueron a verlo, mientras que cuando asumió el Dr. Raúl Alfonsín solo fueron un millón luego del retorno de la democracia el 10 de diciembre de 1983, luego del Proceso y una guerra tan cruel. Creo que Argentina ha tocado fondo, hemos perdido el rumbo hace muchos años y ese futbolista vino como un mesías del cielo para tapar el vacío que tenemos los argentinos, a tal punto que quieren hacerlo eterno, cuando el reloj biológico algún día dirá que Messi ya no jugará más al fútbol. Para muchos es como ver a Michael Landon en “La familia Ingalls”, padre ejemplar, ejemplo de humildad y miles de atributos; pero no se olviden de que es un ser humano como cualquiera y que no es ningún dios, ni mesías, ni salvador, ni todas las cosas que se dijeron. Ojalá que podamos recuperar todo lo que perdimos en tantos años de frustración en nuestra gran nación los valores y en esta Navidad donde el Salvador vino al Mundo para cumplir lo que estaba escrito nos proteja de falsos dioses y de la carencia que estamos teniendo como pueblo.