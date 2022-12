Estos son los libros del año

Diario de una temporada en el quinto piso, del sociólogo Juan Carlos Torre, no relata toda la historia de quien es un intelectual consagrado en su área de estudio; se limita a los 4 años vividos en el Ministerio de Hacienda, junto a Juan Sourrouille y su equipo, de 1984 a 1988. Torre consideró esa oportunidad de contribuir a sostener la transición a la democracia, como si le hubieran dado una beca “para ver desde adentro el mundo que he descripto y comentado desde afuera”. Ese doble papel, le permitió registrar el día a día de la faz económica de la transición: escribir discursos, sugerir ideas, confortar a sus amigos, tratar con sindicalistas, políticos profesionales y empresarios. El Diario observa las posibilidades y limitaciones de Alfonsín, un líder democrático, prisionero de sus promesas electorales, expuesto a tomar decisiones vinculadas a los eternos nudos de la economía argentina: inflación, deuda externa, puja distributiva, agravadas por las amenazas, entonces muy ciertas, de un golpe militar. En síntesis, un libro que merece ser leído por quienes aspiran a hacer política a futuro, y no solo por los curiosos del pasado.