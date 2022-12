Con inflación más baja, se espera visto bueno del FMI

Está pautado que el directorio del FMI trate el caso argentino el jueves 22 de diciembre, aunque la fecha no figura en el calendario externo del organismo. A nivel técnico, la revisión está aprobada y, por eso, explicaron las fuentes oficiales, el Gobierno ya espera el ingreso de aquellos U$S 6.000 millones para engrosar las reservas a fin de año y cumplir con los vencimientos del FMI, en diciembre, por unos U$S 2.680 millones.