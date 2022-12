Gran Hermano: cuatro nuevos nominados y la traición de Coti

La sopresa de la noche fue la nominación espontánea de Coti. No por el hecho de haberla usado sino por a quiénes nominó. “Mis primeros tres votos son para Julieta y mis dos votos son para Daniela porque creo que hay una gran posibilidad de que el Conejo quede en placa o que yo quede en placa, y me gustaría que sea una placa que yo considero floja, porque creo que las chicas no tienen tanto apoyo”, detalló la correntina.