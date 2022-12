Perú: el gobierno de Boluarte llama a las fuerzas armadas para frenar protestas

Los anuncios no logran calmar las protestas y la violencia desatadas luego de la destitución del ex presidente Pedro Castillo a manos del Congreso, no están logrando su objetivo. Ayer, después de siete muertos durante las manifestaciones para reclamar la liberación de Castillo, el llamado urgente a nuevas elecciones, continuaban los bloqueos de rutas, los ataques a la policía y los incendios de oficinas públicas y privadas. En las protestas, algunas muy violentas principalmente en el interior del país, los manifestantes piden, además, el cierre del Congreso “golpista”, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte.