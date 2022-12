"Disfrutemos este momento porque es extraordinario", dijo Lionel Messi tras el triunfo por 3-0 a Croacia

A pesar que el equipo comenzó el torneo con un traspié (2-1) ante Arabia, la convicción del plantel nunca decayó, le ganó bien a México y Polonia, para que la confianza crezca sin límites y el equipo llegue a la final. “Puertas adentro sabíamos que lo podíamos hacer, no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Lo demostramos partido a partido, en el fútbol se puede dar o no, detalles te cambian el partido, vamos a pelear y luchar por lo máximo”, reconoció el “10”.