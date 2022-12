Qatar 2022: “Trato de no meterme presión“

A pocas horas del duelo ante Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial, el defensor francés Dayot Upamecano habló en conferencia de prensa. El jugador de Bayern Munich trató de bajar la tensión, en la previa de un duelo trascendental para los campeones defensores. “Hablo mucho con el seleccionador, y voy a tratar de darlo todo y estar presente, pero trato de no meterme presión“, expresó frente a los medios de prensa. Upamecano fue titular en tres de los cuatro partidos de Francia en este Mundial, incluido el duelo de octavos ante Polonia, elogió a uno de sus rivales, Jude Bellingham, a quien ya enfrentó en la liga alemana. “Es un talento, un gran jugador, y ahora empieza a adquirir mucha experiencia. Va a ser una linda batalla en el centro del campo“, aseguró. Y reconoció también que “tuve malos momentos con la selección, pero no me quedo con ellos. Siempre me dije que iba a volver con más ganas“.