Proponen relatos y canciones para recordar

“En mi caso -puntualiza la actriz- algunos son relatos que me acompañan desde hace mucho tiempo. Y cada tanto los revisito de una forma distinta, depende mucho también de mis interlocutores. De esa manera nos encontramos con Milagro en este trabajo cuando, en marzo y con la compañía El Teatro en la Luna, organizamos un ciclo Mujer Memoria Mujer, en torno a la figura de María Elena Walsh. Milagro les puso voz y vida a muchas de sus canciones y me pareció seductora la idea de incorporar el canto, lo instrumental en vivo a mis relatos. Me acercó una serie de canciones que resuenan en su existencia y le hacen sentido”.