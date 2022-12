Historias mínimas en la meca del té más sabroso del mundo: conozcan a “los chicos”

Me dirán caballo de senda, que solo veo hacia adelante, pero yo siempre tomo la misma ruta hacia la estación del metro. Podría salir por otra equina, cruzarme en otra cuadra o avanzar un tanto más. No. Las costumbres son costumbres. Y quizás eso pasa cuando te sentís parte del entorno, conectado con el barrio. Creo que el sentido de pertenencia se adopta, no se compra, y eso es lo que he comenzado a sentir después de ir y venir, de saludar a la gente de la zona, de compartir con ellos instantes, minutos de charlas; de pedirles permiso para conocer algo más de sus propias vidas fuera del logo que los presenta como empleados dé. Porque al final de cuentas, ellos son igual de extranjeros que yo en este desierto ahora dominado por el concreto y obras de arquitectura inigualables. La diferencia es el tiempo, el único bien perecedero que en Qatar aún no saben cómo comprar.