El incómodo momento que vivió Ángela Torres con su vestido en el programa de Juana Viale

Hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, la cantante señaló en varias ocasiones que entre ella y su familia existe un vínculo complicado. “Mi familia siempre fue un bardo, un quilombo mal. Tuve una muy poco hegemónica, por decirlo de alguna manera. No tengo esa conexión grande que tienen muchos, me cuesta un poquito, soy más dura. Como que yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita e hice todo de forma muy independiente”, relató.