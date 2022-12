“El soplido del lobo” que viene desde el interior de cada ser

- Nació en época de pandemia. Comencé a trabajar con estructuras, primero experimentando con caña de bambú. Al principio no sabía muy bien lo que quería decir, solo sabía que quería empezar un proceso creativo y el contexto de encierro empezó a darme algunas puntas o ideas. Así fue que decidí presentarme a una beca de creación en el Fondo Nacional de las Artes, en el cual surgió el nombre de la obra; en ese momento tenía más que ver con el afuera y cuestionaba quién era el lobo que nos venía a destruir la casa si no la construimos fuerte. La beca salió y comencé a investigar con distintos materiales para la estructura. El trabajo perfilaba a ser puramente fisico. También vi la necesidad de incorporar una mirada externa así que luego de ver un trabajo suyo que me encantó, propuse como director a Beto López, músico con formación en teatro. Entre los dos empezamos a probar nuevas formas y esta vez con la implementación de la palabra. Incorporamos las ruedas Cyr como estructura y encargamos la máscara a Alejandra Monteros y de a poco el trabajo fue virando y haciendo nuevas preguntas... ¿Y si el lobo no está afuera? Así que empezamos a investigar sobre el lobo, su significado y encontramos libros muy interesantes como ser “Psicoanálisis de los cuentos de hadas”, de Bruno Bettelheim, “Mandatos Familiares”, de Paris, y terminamos leyendo a Jung en “Encuentro con tu sombra”. Toda esta bibliografía nos ayudó a entender sobre qué estábamos hablando realmente, a comprender que no estaba afuera, sino más bien dentro de nosotros mismos.