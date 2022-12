Me acerqué a la bicicleta y puse una mano sobre el manubrio helado. Al acariciarlo, intenté imaginar la escena de aquel día. Aún no había visto las fotos que más tarde encontraría en Internet, pero esa era una carencia que me llevaba a inventar un rostro, unos ojos grandes y una risa festiva; la vi -sí, la vi- pedaleando, disfrutando del aire que le envolvía la cara y le desordenaba el pelo. También vi a su madre, en una tarde triste, guardando esa misma bicicleta en algún cuarto de su casa y, antes de cerrar la puerta, observarla por un rato, atormentándose con la memoria de su hija eternamente niña.