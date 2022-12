Qatar 2022: Países Bajos-Estados Unidos y un duelo apasionante

“Claro, todos quieren jugar bien, preferiblemente ganar 5-0 y ser campeón. Pero, ese no es siempre el caso”, explicó el mediocampista Marten de Roon que sorprendió a más de uno en la conferencia de prensa, con sus declaraciones. “Aún no hemos perdido. Aunque no jugamos bien, conseguimos los resultados. Pero, de ahora en adelante no puedes cometer un solo error”, advirtió el hombre de Atalanta.