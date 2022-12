Mundial de Qatar 2022: el recuerdo del repechaje con Australia en el 93 y el famoso "café veloz"

"Grondona nos dijo que no había control antidoping. Tenés que ser muy bol... si te hacen diez controles y el partido que se juega la clasificación no hay control. Y eso lo sabía Grondona", sentenció. En tanto, Basile, quien fue entrenador de la Selección en aquel año, negó todo: "Son todas estupideces. Ni idea, pero de verdad, ni me acuerdo".