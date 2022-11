Argentina le dio una lección de fútbol a Polonia y se metió en octavos de final

12:30 hs

La última victoria argentina en un Mundial ante un rival de la UEFA

Argentina disputará su partido 56 en Mundiales de la FIFA contra rivales de la UEFA, 37 por fase de grupos (55 PJ: 22PG-14PE-19PP). No ganó en sus últimos cinco duelos contra combinados europeos en tiempo reglamentario (0-0 vs. Países Bajos, 0-1 vs. Alemania, 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia y 3-4 vs. Francia). Su última victoria fue ante Bélgica en cuartos de Final de Brasil 2014: 1-0 (Gonzalo Higuaín).