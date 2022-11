Perú: Castillo designó a una mujer como ministra

Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución y legisladores de oposición de derecha están buscando respaldo para un nuevo juicio político, aunque han reconocido que no tienen los votos necesarios. En el 2019, el presidente centrista Martín Vizcarra disolvió el Congreso después de dos votos de censura en una intensa riña con la oposición. Al año siguiente, un nuevo Congreso destituyó a Vizcarra en medio de acusaciones de corrupción. Castillo “considera que esto es su primera bala de plata, pero es un petardo que le podría explotar en la mano”, dijo a Reuters ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola. El ex magistrado dijo que el Congreso podría acudir a la máxima corte y resolver a su favor este “conflicto de competencia”. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, afirmó que si bien Castillo considera que se trata de la primera censura de su gabinete, la intención del presidente no es disolver el Parlamento. “Es hora de trabajar juntos, eso es lo que se está buscando desde hace tiempo”, dijo a la radioemisora local RPP.