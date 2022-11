Cartas de lectores: seleccionados de hockey

En una época carente de valores, las noticias están llenas de jóvenes en situaciones violentas; las noticias son el alcohol, las drogas, la noche y lo que genera. Pero cuando un grupo de jóvenes logra con esfuerzo y determinación alguna meta, como fue ganar medallas en el podio de un campeonato nacional de hockey, no trasciende, no vende, no es noticia. No es noticia que jóvenes sacrifiquen sus tardes entrenando, que sacrifiquen sus sábados y domingos compitiendo, que sus familias tengan que amoldarse sus horarios; no es noticia que esos chicos y chicas hayan peleado un campeonato en Mendoza a potencias del hockey nacional, que hayan dejado todo en la cancha. No es noticia la vida del club, la vida sana, la alimentación adecuada. Seguirá vendiendo más uno que desde una moto robe o uno que con un arma le arranque la vida a otro; los gritos de gol, triunfo y alegría no son tenidos en cuenta por los medios. Gracias a los seleccionados Sub 15 de hockey por traer una medalla de plata y una medalla de bronce en la provincia. Gracias por ser un ejemplo tan necesario en estos tiempos de valores nulos.