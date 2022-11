Carlos Arnedo: "El gobierno de la provincia no tiene gestión"

"Si hay algo que se puede recalcar de la gestión de Alfaro es que se viene cumpliendo, con rigor, un plan de modernización de la capital. Hoy tenemos una ciudad moderna, que cambió su fisonomía en estos siete años de gestión", dijo el funcionario municipal y agregó: "Me llama la atención la hipocresía de estos funcionarios a fines a casa de gobierno, que deberían ver de mejorar su gestión en beneficio de todos. Eso deja en evidencias que no tienen nada para mostrar, el gobierno de la provincia no tiene gestión."