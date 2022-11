Francia y Dinamarca quieren empezar con el pie derecho

“No hay mal que por bien no venga”, reza un viejo refrán al que muchos se aferran en tiempos difíciles. La concentración de los últimos campeones del mundo tuvo sus turbulencias el sábado cuando se confirmó la baja de Karim Benzema, vigente ganador del Balón de Oro. Sin embargo, esa noticia no afectó a todos por igual. De hecho, Didier Deschamps no convocó a nadie en lugar del delantero del Real Madrid.