El “Payamundial” llenó de emociones a Concepción

La excusa de Qatar 2022 no solamente sirvió para el nombre del encuentro. “Sorprendió a todos, los amigos payasos que también componen este grupo, no son convencionales de circo, también hay payamédicos y payaterapeutas. Hicimos cuatro días de difusión, pero fue un éxito. Invitamos a todos los chicos a la plaza vestidos de hinchas de Argentina, hubo contacto con Qatar, sorteos, música. Fue una experiencia maravillosa. Se armó un carro particular para dar vuelta por la plaza que estaba adornada. La multitud de chicos y grandes, con silbatos, banderas, pintados, cornetas y todo tipo de adornos persiguió al vehículo”, contó Cristhian Vargas.