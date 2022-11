"Cristina habló como si no fuera el peronismo el que gobernó 17 años con hambre y ajuste"

"Cristina Fernández habló como si el peronismo estuviera proscripto. Pero no es así, gobernaron 17 de los últimos 21 años. Y de hecho durante los cuatro años de gobierno macrista le votaron más de 100 leyes. Entonces es evidente que la crisis actual también es la crisis del peronismo. Habló de las jubilaciones que no alcanzan, pero es ella misma la que votó la fórmula de movilidad jubilatoria que este año consagra el robo de 25 puntos contra la inflación a los jubilados. No hay ninguna esperanza con el kilo de banana o de pan a $ 500", dijo.