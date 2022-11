Personajes del año de la revista Gente: mirá cuales fueron los mejores looks de los famosos

Camila Homs fue una de las primeras en llegar con un vestido largo, en color negro con brillos plateados y espalda al descubierto. La modelo, que eligió un peinado recogido. La ex de Rodrigo de Paul habló sobre su situación con su pareja, Carlos Benvenuto. “Estoy muy bien. Si, seguimos juntos. No nos separamos, pero no todas las parejas son color de rosas. Pasan cosas en las relaciones, no siempre son los picos altos”, reconoció. Además, confirmó que no viajará a Qatar para alentar a la Selección Argentina en el Mundial.