La larga marcha hacia la contienda del fracaso 

1.- La medialuna del poder

Alberto, El Poeta Impopular, la hizo bien. Mojó la medialuna del poder. Entró en los libros de historia.

Voló hacia París como máxima autoridad del avión. Junto a la señora Fabiola, The First Lady, y la señora Gabriela Cerruti, La Porte Parole que se convirtió en La Madame del Albertismo que no existe.

El Estadista trata con Emmanuel Macron, Niño Bien de Maupassant, cuestiones de «agenda global». Escala diplomática para seguir viaje hacia la paradisíaca Bali.

Más globalidad aún con los jerarcas del G20 que tienen la única alternativa de tomarlo en serio como presidente de Argentina. Lo es por La Doctora (a la que ningunea).

Pero Alberto debiera llevar las carpetas de Sergio Massa, el profesional que verdaderamente gobierna. Y de quien Alberto depende. Es el buen Massa-dependiente que finge instruir.