Cartas de lectores II: La oligarquía rusa

El desarrollo de la burocracia soviética lleva a la formación de la oligarquía rusa. Rusia se caracteriza por su atraso económico y aislamiento revolucionario. Hubo revoluciones derrotadas, como Alemania en 1919. La revolución, a pesar de desarrollar fuerzas productivas, no supera la pobreza. Lleva a la aparición de una casta de funcionarios y administradores a cargo de las normas del reparto. Socialmente necesaria ante antagonismos ásperos. Su objetivo es atenuarlos. Descubrirá intereses y privilegios propios. Su autoridad es la lucha de todos contra todos. Se va quedando, en el tiempo, con la propiedad de empresas antes objetos de distribución. El régimen se agota entre 1950 y 1990. Perestroika y glasnost expresan la quiebra de la gestión burocrática sobre la URSS. El estancamiento soviético se manifiesta en la escasez de artículos de primera necesidad, etc. La superación de ella exigía una gran inversión industrial. No podía llevarse a cabo reduciendo el consumo personal. El temor a revoluciones políticas la orienta a acuerdos con Estados Unidos. Comienza una batalla por la propiedad estatal entre jefes de empresas estatales y jóvenes -futuros oligarcas rusos- que irrumpen en el comercio, la industria y las finanzas (ala moderna de la nomenclatura) ligados al mercado mundial. Procuran la plena propiedad, transformarse en “capitalistas” y vender productos al mercado. Se autoriza a empresas estatales, por fuera de la planificación estatal, a usar autónomamente las divisas obtenidas. Se privatizan empresas, consorcios industriales, yacimientos, etc. mediante procedimientos delictivos, criminales y mafiosos. Comienza la desintegración del espacio soviético. El viejo estado burocrático va a ser reemplazado por otro régimen cuyo objetivo es la reconstrucción del capitalismo en Rusia.