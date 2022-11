Hola Lio, ¿cómo estás?

Y, si nos permitís, te sugerimos comenzar por vos. Si tu cabeza comienza a pensar que en el 2026 (próximo Mundial) también vas a estar en la Selección, como jugador o en otra manera de contribuir, te sacarás la idea de que este es el último, y así vas a poder conectarte con el presente. Tu liderazgo es clave para que el equipo esté en el presente y no en la ansiedad de que termine ese primer partido. Es importante que pensemos que este no es el último Mundial, que todavía la historia tuya con la Selección no está terminada, ni mucho menos.