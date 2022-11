Tucumán: firmaron un convenio para la erradicación del SIDA

“Hace poco transcurrió una pandemia tremenda de covid, todos la vivimos, la sufrimos y la pasamos, algunos peor que otros. Quiero recordar que la pandemia de VIH está hace 40 años en el planeta y no estamos al margen de lo que está sucediendo. Todos los años tenemos nuevos diagnósticos y queremos avanzar a no tener más diagnósticos de VIH. Esto será posible en la medida que nuestros ciudadanos se equiparen en derechos, que trabajemos con las poblaciones más vulnerables no solamente en el acceso a salud sino también contra el estigma y la discriminación”.