“Necesitamos una alternativa a la experiencia del peronismo”, pidió el PO en Tucumán

Gabriela Gramajo del Polo Obrero fue muy clara en su intervención: “La miseria y la pobreza no se aguantan más, este gobierno y la oposición solo piensan en las elecciones, y no todo es electoral, hay gente en los barrios que no puede completar tres comidas diarias, tenemos el 55% de los chicos debajo de la línea de pobreza, los hospitales y Caps no tienen insumos, esta situación no se aguanta más, todo esto es más que suficiente para un nuevo “que se vayan todos” en la Argentina.”