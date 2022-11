Del infierno libio al sueño de llegar a Francia

Imran asegura que pasó 21 días en el mar. En Libia estuvo cinco meses. “Trabajaba como pintor de casas, pero durante cinco meses no me pagaron y el jefe me confiscó el pasaporte. No tenía otra opción”, explica, apretando una bolsa de plástico negra con sus pertenencias. Para él, la prioridad es ahora avisar a su familia de que está vivo. (AFP)