El área cañera de la provincia soportó fríos de hasta -5° C

Mapas

Los mapas identificados realizados por la Eeaoc pueden se visualizados en el sitio de la sección Agrometeorología, http://agromet.eeaoc.gob.ar. Los que están con la letra A indican rango de temperatura que van desde valores mayores a 0º C, en color blanco hasta -20º C, en color rojo. En los mapas con la letra B se representa la cantidad de horas en que la temperatura, al nivel del suelo, estuvo por debajo de los 0º C.