Roque Narvaja: navegar en el mar de la tranquilidad

- La gente joven que va a mis conciertos, va por sus padres y por sus abuelos, junto a mi público de toda la vida. Creo que hoy funciona en el lenguaje de las cartas de 1.000 maneras distintas. A mí me tiene muy sin cuidado lo que esté de moda o lo que se use. Yo podría hablar de palomas mensajeras; no significa que tenga que estar acorde con los tiempos. En realidad, con los tiempos casi nunca he estado acorde porque por intención poética en mis canciones lo que intento es simplemente ser respetuoso de una calidad de vida; de dar un valor en todo lo que hace a nuestro trabajo. Que la gente que escuche, escuche su idioma, un idioma bien tratado, con todas las palabras, bien hablado. Sé que eso lo hacemos muy pocos; debemos ser tres o cuatro en toda la Argentina, y unos 15 o 16 en todo el mundo. Sobre todo, honro el respeto por las mujeres.