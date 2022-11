La oferta de Boca no seduce a Rossi, que se iría a Flamengo

Los caminos de Boca y Agustín Rossi están cada vez más cerca de separarse. Si bien la dirigencia del club ya había dado por terminadas las negociaciones, el gran nivel que mostró el arquero (clave en la conquista de los dos títulos de la temporada) convenció a los directivos de elevar una nueva propuesta superadora. Sin embargo, todo indica que la oferta no dista significativamente de las anteriores que ya fueron rechazadas, por lo que con toda seguridad el 1 se mantendrá en su postura de no renovar su vínculo, que expira el 30 de junio del año que viene. No obstante, a partir del 1 de enero estará habilitado a negociar con cualquier club su incorporación en condición de libre a mitad de año, lo que implicaría que Boca perdería a una de sus principales figuras sin ganancia alguna.

Y a Rossi no le faltan ofertas para emigrar. La más concreta es la de Flamengo, que quiere fichar al arquero a partir de enero y para eso enviará emisarios a negociar con la cúpula “xeneize”. La intención del campeón de la última Libertadores es ofrecerle un contrato de cinco años a Rossi, con un salario muy superior al que hoy le ofrecen en La Ribera.