Ganancias: rige el piso de $ 330.00

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha los cambios en el piso a partir del cual los trabajadores pagarán en Impuesto a las Ganancias. Implica que desde el primero de este mes los salarios brutos hasta $ 330.000 no pagarán el tributo en función del incremento de la deducción especial. En cambio, los que se ubiquen en la franja entre ese importe y los $ 431.988 abonarán una alícuota menor, para atemperar así el efecto que genera arrancar con el pago del impuesto desde las alícuotas mas altas. Eso es porque la suba de la deducción especial no altera el Mínimo No Imponible del gravamen para un soltero que es de apenas $ 122.000 por mes.