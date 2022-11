Scalora padeció para ser campeón en La Rioja

Scalora tuvo que batallar con algunas sensaciones a las que no está acostumbrado. A lo largo de su carrera deportiva, “Mamadera” se caracterizó por ser un piloto que por gusto, casi siempre, y por obligación, en otras ocasiones, siempre aceleró. En la última fecha del riojano, por el contrario, debía evitar cualquier riesgo. “Lo padecí”, reconoció Scalora. “Todos los campeonatos son distintos. En la mayoría, tuve que definir en la última fecha peleando con poca diferencia y en cada día tenía que acelerar lo más posible para poder salir campeón”, detalló. “Este fin de semana tenía que terminar y nada más. Me resultó muy difícil andar despacio, cuidando el auto. Tanto el sábado como el domingo estuve desconcentrado, cometiendo errores. Sin embargo, sabía que tenía un auto entero y que no se me podía escapar”, indicó.