Azúcar: bajó la producción, y podría escasear

Tras haber expuesto todos estos puntos, Estofán se hizo unos preguntas: si la producción de azúcar fue menor al año anterior, ¿se podrá satisfacer el mercado interno? La producción de alcohol fue mayor, ¿debido a ello el Gobierno bajó un 1% la cuota de bioetanol a las destilerías? Y él mismo las responde. “MercadoAzucar.com está convencido de que una realidad no se está mostrando. Porque si hubo menos producción, y el consumo del país es de aproximadamente 100.000 toneladas mensuales no es posible llegar ni a cubrir el mercado interno. Si nos falta sumar el azúcar no registrado que es la que puede cambiar todos los porcentajes y números definitivos, ¿habrá una tendencia de aumento de los precios del producto en los próximos meses? Estamos casi seguros de que pasado diciembre se sentirá un fuerte aumento. Pero eso, como venimos advirtiendo, hace que el mercado internacional no sea rentable, lo que genera volcar más azúcar al mercado interno”, indicó.